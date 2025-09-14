Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Filistin için oje at kampanyası


14 Eylül 2025 01:00
Filistin için oje at kampanyası

Kızlarımız israil terörünü protesto etmelidir.

#ojeat

