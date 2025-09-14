KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Mekatronikçilerinde hakkı DHMİ (İş makinasi Operatörü)


14 Eylül 2025 03:13
Mekatronikçilerinde hakkı DHMİ (İş makinasi Operatörü)

Dhmi iş makinasi operatoru olarak Otomotiv,Makina,Motor gibi bölümlerden aliyor bu kadrolara mekatronikçilerde basvurabilmeli. Çunku ders icerikleri olarak otomotivde ,makinada ,motorlada bağlantılı ben cimere şikayet yazdim sizde yazin lutfen hakkimiz olani alalim!!!


Tayici1905
Aday Memur
14 Eylül 2025 03:16

İş makinası Sürucusu olacakti Operatöru diye yanliş yazmişim.

