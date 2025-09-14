KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan

Mekatronikçilerinde hakkı DHMİ (iş makinası sürücüsü)


14 Eylül 2025 03:13
Mekatronikçilerinde hakkı DHMİ (iş makinası sürücüsü)

Dhmi iş makinasi operatoru olarak Otomotiv,Makina,Motor gibi bölümlerden aliyor bu kadrolara mekatronikçilerde basvurabilmeli. Çunku ders icerikleri olarak otomotivde ,makinada ,motorlada bağlantılı ben cimere şikayet yazdim sizde yazin lutfen hakkimiz olani alalim!!!


Tayici1905
Aday Memur
14 Eylül 2025 03:16

İş makinası Sürucusu olacakti Operatöru diye yanliş yazmişim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ Elektronik yeni şartları belli oluyorDHMİ için elektronik mi mekatronik mi?Mekatronikçilerinde hakkı DHMİ (iş makinası sürücüsü)2026 KPSS Çalışanlar?Lise KPSS ile olunabilecek en iyi memurluk2026 KPSS Başladınız mı?

Sözlük

keseli aslan 1 peluş oyuncak 1 jacobo grinberg 1 film replikleri 1 güne bir şarkı bırak 1 dayı:bir adamın hikayesi 1 rüzgar hızı 1 etme bulma dünyası 2 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1

Son Haberler

Ev gençleri istihdama katılacakBaşıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef ettiMilli futbolcular Avrupa'yı salladı!'Yurt dışına hiç çıkmamış, Ukrayna'dan mezun gibi gösterildi'Kurultay davacıları konuştu: Bu dava bizim davamız

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?