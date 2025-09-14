Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Eksik hizmet puanı düzeltmek için ne yapılmalı?


14 Eylül 2025 09:41
Eksik hizmet puanı düzeltmek için ne yapılmalı?

Merhabalar 2013 yılında görev yaptığım okulda 1.dönem puanım eksik girilmiş o zaman müdür bey bizimki halloldu ama sizinkini yapamadık demişti. Biz de bilgisizlikten kosullardan ötürü daha sonrasında sorgulamadık ama şimdi eksik girilen hizmet puanı için milli eğitim ve cimer'e başvurmak istiyorum Bu konuda bilgisi ve tecrübesi olan varsa çok sevinirim


gevas1977
Aday Memur
14 Eylül 2025 12:01
neden cimer. gidin bir dilekçe ile halledilir.
