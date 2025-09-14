Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Sınıf Değişikliği Hakkında


14 Eylül 2025 10:48
Sınıf Değişikliği Hakkında

İyi günler, Genel İdari Hizmetler Sınıfında görev yapan bir memur farklı bir kuruma nakil yoluyla Teknik Hizmetler sınıfına geçiş yapabilir mi ? Memur iken diplomanın uygun olması halinde farklı bir kurumda boş tekniker olması halinde bu geçiş mümkün müdür?


m.r_f
Daire Başkanı
14 Eylül 2025 11:55

Hayır.

