Görevlendirme olduğum okula il dışı ataması

14 Eylül 2025 11:04
Okulumda daha fazlası oldum fakat hala ekim ayı güncellemeleri yapılmadı. Ama başka bir okula görevlendirme istedim. Şu an görevlendirme olduğum okula yeni bir öğretmen atandı il dışından. Başka bir okula görevlendirme istedim. Ama ikinci görevlendirme istediğim okula hala onay gelmedi. İl dışından gelen öğretmen de bulunduğum okulda görev yapmaya başladı. Ben şimdi kadromlu olduğu okula mı gitmeliyim


majesteleri7
Daire Başkanı
14 Eylül 2025 11:31

Aynen öyle git okuluna sahip çık sağı solu boş ver

