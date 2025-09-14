Kamu Personeli \ Akademik Personel
Kurum YÖKSİS Personel Kaydımı Silmiyor


14 Eylül 2025 12:17
Merhaba,

Eski çalıştığım üniversite YÖKSİS personel kaydımı silmemekte, pasife almamakta. Bu durumda yeni kurum benim YÖKSİS personel girişimi yapabilir mi bu mümkün mü? Bu durumu güncel olarak yaşayan YÖK'e bizzat başvurarak veya başka bir yol ile çözebilen, önerileri olan varsa burdan veya mesaj olarak paylaşabilirse bana çok yardımcı olmuş olur. Şimdiden teşekkürler.

