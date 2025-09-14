Bakandan rotasyon açıklaması.

Çalıştığım okula ilk atama ile gelmiş ve 30 küsür senesini çalışan 3 öğretmen var. Okulun sahibi olmuşlar. Her gelen öğretmenin üzerinde baskı kuruyorlar. İdareyi sallamıyorlar. Bunların gideceğini düşününce rotasyon iyi olur diye düşünüyorum.

Çalıştığım okula ilk atama ile gelmiş ve 30 küsür senesini çalışan 3 öğretmen var. Okulun sahibi olmuşlar. Her gelen öğretmenin üzerinde baskı kuruyorlar. İdareyi sallamıyorlar. Bunların gideceğini düşününce rotasyon iyi olur diye düşünüyorum.