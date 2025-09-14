Bakandan rotasyon açıklaması.

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Eylül 2025 13:10
Bakan Yusuf Tekin?den Öğretmenler İçin Rotasyon Sinyali

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk?te yayınlanan Hafta Sonu programında öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, uzun yıllardır aynı okulda görev yapan öğretmenler ile yeni atama bekleyen öğretmenler arasında bir denge sağlanacağını belirtti.


firatli_genclik
Genel Müdür
14 Eylül 2025 13:11

Sanırım bu mevzu kapanmayacak. Bir şekilde yapılacak gibi görünüyor.


emreuanl.1
Aday Memur
14 Eylül 2025 14:06
nerde o yürek

786786
Memur
14 Eylül 2025 14:28

depo öğretmenler doldu taştı doğuda ve istanbulda öğretmen eksiği var. whatsapp grubunda arkadaşlar yazmış 50 artı kişilik sınıflar var. istanbulda kira ödemeye maaş yetmiyor zaten genel olarak kira ödemeye maaş yetmiyorda rotasyon çıkarsa istanbul dolacak mı doğu dolacak mı esas sorun budur


darkodark
Genel Müdür
14 Eylül 2025 16:19

Daha önce de denendi kaç kere ve sonuç çıkmadı çünkü faydası olmayacağı görüldü. öğretmene de yıpranmaya payı vererek erken emekliliği sağlamalı ve emekli maaşına iyi bir zam yapmalı, sistem anca böyle düzelir.


berkaydal
Daire Başkanı
14 Eylül 2025 19:09

Hüngür hüngür ağlarsınız rotasyon gelirse. Ellerim kırılsaydı, dilim tutulsaydı da desteklemeseydim dersiniz. Benden uyarması.


mhmet22
Aday Memur
14 Eylül 2025 19:52

Korklar ağlıyor. Konfor alanınızdan çıkın zavallılar sizi


arda011
Memur
14 Eylül 2025 20:15

Rotasyon yer değiştirmek isteyen öğretmenler için fırsat olarak görülse de durumun hiç de öyle olmayacağı kestirmek güç değil. En fazla komşu okullar arası bir yer değiştirme olur. Buradaki asil niyet öğretmenlik mesleğidir. Şimdiden ses çıkarmazsak sonrasında beş yılda bir il dışı rotasyonlar başlar. Ne de olsa atanmayı bekleyen yüzbinlerce öğretmen var. Bu nedenler küçük hesaplar peşinde koşmayalım .


asiia
Şef
14 Eylül 2025 20:24
Çalıştığım okula ilk atama ile gelmiş ve 30 küsür senesini çalışan 3 öğretmen var. Okulun sahibi olmuşlar. Her gelen öğretmenin üzerinde baskı kuruyorlar. İdareyi sallamıyorlar. Bunların gideceğini düşününce rotasyon iyi olur diye düşünüyorum.

sahin-gomu
Memur
14 Eylül 2025 20:55

Öyle mahalleler arası olacaksa gerek yok. İller arası rotasyon gelsin. Bir yanda 12 ilde onlarca yıl çalışanlar var bir yanda hiç zorunlu hizmet yapmayanlar var. Kul hakkı işte tam olarak burada.

