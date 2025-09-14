Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Eylül 2025 13:10
Bakan Yusuf Tekin?den Öğretmenler İçin Rotasyon Sinyali

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk?te yayınlanan Hafta Sonu programında öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, uzun yıllardır aynı okulda görev yapan öğretmenler ile yeni atama bekleyen öğretmenler arasında bir denge sağlanacağını belirtti.


firatli_genclik
Genel Müdür
14 Eylül 2025 13:11

Sanırım bu mevzu kapanmayacak. Bir şekilde yapılacak gibi görünüyor.


emreuanl.1
Aday Memur
14 Eylül 2025 14:06
nerde o yürek

786786
Memur
14 Eylül 2025 14:28

depo öğretmenler doldu taştı doğuda ve istanbulda öğretmen eksiği var. whatsapp grubunda arkadaşlar yazmış 50 artı kişilik sınıflar var. istanbulda kira ödemeye maaş yetmiyor zaten genel olarak kira ödemeye maaş yetmiyorda rotasyon çıkarsa istanbul dolacak mı doğu dolacak mı esas sorun budur

