"Memur Öğretmen Statüsü" Önerisi: Hem Kamu Verimliliği Hem Eğitim Kalitesi İçin Çözüm

Türkiye?de Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığını yıllardır ?ücretli öğretmenlik? sistemiyle kapatmaya çalışıyor. Ancak bu uygulamada çoğunlukla öğretmenlik mezunu olmayan, hatta sadece iki yıllık fakülte mezunu kişiler derslere girmektedir. Bu durum, hem eğitim kalitesini olumsuz etkiliyor hem de öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeliyor.

Diğer yandan, devletin farklı kurumlarında görev yapan ve aynı zamanda öğretmenlik mezunu olan çok sayıda memur bulunmaktadır. Bu kişilerin önemli bir kısmı masa başı, idari işlerde çalışmaktadır. Gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamaları sayesinde bu tür idari işlerin yükü giderek azalmakta, bazı görevler otomatikleşmektedir.

Çözüm Önerisi: Memur Öğretmen Statüsü

Tanım: Devletin farklı kurumlarında çalışan, aynı zamanda öğretmenlik diplomasına sahip memurlar, ?Memur Öğretmen? statüsüyle görevlendirilmelidir.

Uygulama Modeli: Bu kişiler haftanın belli günlerinde kendi kurumlarında çalışmaya devam ederken, kalan günlerinde Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. Örneğin; 3 gün kendi kurumunda, 2 gün devlet okulunda görev alabilirler.

Sonuç: Böylece hem kamu kurumlarındaki iş gücü dengesi korunacak, hem de öğretmenlik eğitimi almış nitelikli kişiler, ?ücretli öğretmen? yerine sınıflara girecektir.

Faydaları

Eğitim Kalitesi Artar: Öğretmen açığı, alanında eğitim almış kişilerle kapatılır.

Kaynakların Etkin Kullanımı: Kamu personelinin yetkinlikleri en verimli şekilde değerlendirilir.

Ücretli Öğretmenliğe Alternatif: Öğretmenlik mezunu olmayan kişilerin derse girmesi yerine, diplomalı öğretmenler görev alır.