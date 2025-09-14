Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uyarı ve kınama cezası uzman öğretmenliği etkisi


14 Eylül 2025 15:33
Uyarı ve kınama cezası uzman öğretmenliği etkisi

Merhaba arkadaşlar diyelim ki bir öğretmen görevdeki sekizinci yılında uyar ya da kınama cezası alırsa iki yıl sonra on yılı tamamladığında uzman öğretmelige başvuru yapabiliyor mu herhangi bir sorun teşkil eder mi bununla ilgili internette araştırdım ama çok net bir bilgiye sahip olamadım kusura bakmayın


Sakaryalı540
Şef
14 Eylül 2025 15:41

Bildiğim kadarı ile etkisi olmaz.



