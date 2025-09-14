Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Uyarı ve kınama cezasının uzman öğretmenliği etkisi


14 Eylül 2025 15:33
Merhaba arkadaşlar diyelim ki bir öğretmen görevdeki sekizinci yılında uyar ya da kınama cezası alırsa iki yıl sonra on yılı tamamladığında uzman öğretmelige başvuru yapabiliyor mu herhangi bir sorun teşkil eder mi bununla ilgili internette araştırdım ama çok net bir bilgiye sahip olamadım kusura bakmayın


Sakaryalı540
Şef
14 Eylül 2025 15:41

Bildiğim kadarı ile etkisi olmaz.


anreb
Memur
14 Eylül 2025 18:18
kademe ilerleme cezası bulunmaması diyor klavuzda. uyarı kınama yazmıyor

ilker484
Şef
17 Eylül 2025 16:09

Bir problem olmaz başvuru yapabilirsiniz.

