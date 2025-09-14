Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Eylül 2025 15:39
ERKEN EMEKLİLİK
merhaba arkadaslar. esim 13 senedir ogretmen aktif olarak devam ediyor. acaba 15 seneyi doldurunca maas almadan yaşı beklemek kosuluyla emekli olabiliyor mu?

yas1978
Şef
14 Eylül 2025 16:18

25 yıl

