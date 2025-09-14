Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Tayin yolluğu nasıl hesaplanıyor


14 Eylül 2025 17:00
Arkadaşlar tayin yolluğu neye göre hesaplanıyor, memurlar.net'teki tayin yolluğu hesaplamasından hesapladığım zaman 60 bin lira veriyor ama orada eşin de aynı kurumda memur olduğu seçeneği olmadığı için emin olamadım. Ben 60 alıyorsam eşim yarım yolluk yani 30 bin lira mı alıyor yani toplamda 90 bin lira mı oluyor çünkü mesafe bayağı uzak 1200 km civarı 90 bin olursa ancak karşılıyor taşınmayı, 60 bin olursa sıkıntı kredi çekmem gerekecek.


blauzahn
Şef
14 Eylül 2025 17:24

Kabaca dediğiniz gibi oluyor ama ödemeyi peşin alamayabilirsiniz, her halükarda kredi çekip yolluk yattığında kredi kapatmanız gerekecek.

