rotasyon ne zaman gelecek?

yani başlık bu konu ile alakalı değil ama maaşlar böyle yerinde seyredecekse ben son cümlenize katılmıyorum.

illaki öğretmenine yeterli miktar maaş vermemek ne kadar mantıklı hadi öğretmenlere değilde başkalarına bırakalım madem, eh neticede bu öğretmenler o başkalarının çocuklarının dersine giriyor

demem o ki kendi çocuğunun dersine giren eğitim personeline kaliteyi teşvik edecek miktarda maaş verilmesini istemeyen birileri varsa diyecek bir şeyim yok.

sonuç olarak bu ekonomik koşullarda maaşlar bence düşük. Bu arada burdaki en düşük kira ödeyen benimdir demiştim ama benim kirada 12 bin tl oldu (aidat da olacak) hayırlı olsun.