rotasyon ne zaman gelecek?


14 Eylül 2025 17:29
rotasyon ne zaman gelecek?

merhaba ben yeniden düşündüm ve gelirse çok iyi olur diye düşündüm. sizce ne zaman gerekli düzenleme yapılıp uygulamaya konur ?


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
14 Eylül 2025 17:49

İnşallah bir an önce gelir. Bir de iller arası gelirse harika olur.


spock
Genel Müdür
14 Eylül 2025 18:17

rotasyon da olur norm fazlası ve il emrindeki öğretmenlerin iller arası ataması da olur.

bu devlet derse girmeyen öğretmene para ödememeli.


kimuni
Genel Müdür
14 Eylül 2025 18:33

yani başlık bu konu ile alakalı değil ama maaşlar böyle yerinde seyredecekse ben son cümlenize katılmıyorum.

illaki öğretmenine yeterli miktar maaş vermemek ne kadar mantıklı hadi öğretmenlere değilde başkalarına bırakalım madem, eh neticede bu öğretmenler o başkalarının çocuklarının dersine giriyor

demem o ki kendi çocuğunun dersine giren eğitim personeline kaliteyi teşvik edecek miktarda maaş verilmesini istemeyen birileri varsa diyecek bir şeyim yok.

sonuç olarak bu ekonomik koşullarda maaşlar bence düşük. Bu arada burdaki en düşük kira ödeyen benimdir demiştim ama benim kirada 12 bin tl oldu (aidat da olacak) hayırlı olsun.

spock, 24 dk. önce

rotasyon da olur norm fazlası ve il emrindeki öğretmenlerin iller arası ataması da olur.

bu devlet derse girmeyen öğretmene para ödememeli.

