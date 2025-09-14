Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma


14 Eylül 2025 17:52
4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma

Selamın Aleyküm

Şuan bir bakanlıkta 4b sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım kpss puanım ile 4b sözleşmeli inşaat mühendisliği kadrosuna atanma ihtimalim var kendi personel şubem ile konuştuğumda zorluk çıkaracaklarını söylediler. Sözleşmeli personel yönetmeliğine göre ek madde 1 in 4 fıkrası b bendine göre geçişime engel olamaz ama iş çıkışını vermemek yada 1 yıl cezaya düşürecek şekilde hareket edeceğini belirtiyor. Bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim. Kendileri yasal olmayan yollar ile cezaya düşürse bile diğer kurum beni işe başlatabilir mi?

