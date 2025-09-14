Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Eylül 2025 17:57
Polsan kredi
Polsan uygulamadan çekilen kredi mevcut ziraat hesabımıza aktarılıyor mu,yoksa mobil içinde ayrı bir hesap açıp ona mı yatiriyorlar.Yapmamiz gereken birşey var mı bankaya gitmek gibi falan...Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim, teşekkürler

gulyabani.10
Aday Memur
14 Eylül 2025 18:04
ziraatte hesabın varsa bişey yapmana gerek yok

Karam1453
Memur
14 Eylül 2025 18:05
teşekkürler
