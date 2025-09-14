Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ KAÇ KİŞİ GİRECEK


14 Eylül 2025 18:21
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI- MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ KAÇ KİŞİ GİRECEK

9) Makine Teknisyeni Kadroları İçin:

Makine Teknisyeni Ünvanında Ünvan Değişikliği Sınavında Yer Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu

Dağılımı (50 soru)

Makine Teknik Resim

Temel İmalat İşlemleri

Hidrolik Pnömatik

Sac Metal, Isı ve Hacim Kalıpları

Mermer İmalat Teknikleri

İmalat Yöntemleri

Mekanik Bakım Onarım

Kalıplama Teknikleri

Makine Elemanları ve Mekanizmalar

Mesleki Gelişim

Bu alan bilgisi konu özetlerini nerden temin edebilirim

