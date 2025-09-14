ceza aldım

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
14 Eylül 2025 20:11
okulum 2. yılın sonunda değiştirildi yaşanan bir tartışma sonrasında. Önceki okul hizmet alanı 2 idi. şimdiki okulun 4. şimdi ben yeni okulda kaç yıl çalışmalıyım tayin istemeden önce? meslekte 3.yılıma girdim.

