Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 6. hafta


14 Eylül 2025 21:54
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 6. hafta

Maç Başlangıcı: 19 Eylül 2025 Saat:17:00

Gençlerbirliği-Eyüp

Antalya-Kayseri

Trabzon-Gaziantep

Kocaeli-Rize

Samsun-Karagümrük

********************************

Göztepe-Beşiktaş

Başakşehir-Alanya

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Galatasaray-Konya

*********************************

İstanbul-Çorum

Ümraniye-Iğdır

Serik-Bandırma

Keçiörengücü-Bodrum

Maç Skoru: Galatasaray-Konya

Çok Yazılan Konular

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 5. hafta

Sözlük

güne bir söz bırak 1 film replikleri 1 kadın kadına takılmak 1 Adalet 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 şimdi onlar düşünsün 1 güne bir şarkı bırak 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1

Son Haberler

CHP kurultay davası: Gözler yarınki duruşmadaDevlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdıSivas'ta otomobille çarpışan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandıGaziantep'te terör örgütü propagandası iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı2025 yılı norm güncellemeleri başladı. Öğretmenler nelere dikkat etmeli?

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?