Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4B Destek personeli 4B Zabıt katipliğine geçebilir mi ?


14 Eylül 2025 22:38
4B Destek personeli 4B Zabıt katipliğine geçebilir mi ?

Arkadaşlar 2022 ortaöğretim KPSS ile 2023 Aralık ayında GSB ye Sözleşmeli Destek (Temizlik) Personeli olarak atandım. Zabıt Katipliğini kazanırsam atamam gerçekleşir mi ? Kimisi geçemezsin diyor, kimisi de birisi YHS diğeri GİH olduğu için geçebilirsin diyor.

Çok Yazılan Konular

TÜİK Merkezde çalışanlar yardımcı olabilir mi ?sözleşmeliden kadroya geçiş4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 Adalet 1 film replikleri 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 şimdi onlar düşünsün 1 güne bir söz bırak 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 kadın kadına takılmak 1

Son Haberler

26,5 gün devamsızlık nedeniyle atılan akademisyen Danıştay'dan döndü15 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti12 Dev Adam Avrupa ikincisi olduBuse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?