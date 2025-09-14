Acill bakınn

ben meslek lisesi mezunuyum. Herhangi bir liseden mezun olmak şartıyla destek personeli olsam. Daha sonra aile ve sosyal bakanlığı kendi meslek lisesi olan bölümümden destek personeli hasta bakıcı olarak alım alsa geçişti bir sıkıntı varmı? Birinde lise mezunu diğerine meslek lisesi mezunu puanım 74 kpss p94

