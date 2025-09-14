Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Hangi Durumda Norm Fazlası Olunur?


14 Eylül 2025 23:25
Hangi Durumda Norm Fazlası Olunur?
Norm fazlası şartları nelerdir? En basit haliyle kaç saatin altında ders olursa fazla olurum?

Çok Yazılan Konular

Bakandan rotasyon açıklaması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerRefakatçi izni alma aşamaları neler?Hizmetin gereği soruşturmaRotasyon ne zaman gelecek?Okul bahçesine araba park edilebilir mi?Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Çoklu yabancı dil modeli taşıma problemiFiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirme

Sözlük

güne bir şarkı bırak 1 Adalet 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 film replikleri 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 güne bir söz bırak 1 şimdi onlar düşünsün 1 kadın kadına takılmak 1

Son Haberler

26,5 gün devamsızlık nedeniyle atılan akademisyen Danıştay'dan döndü15 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti12 Dev Adam Avrupa ikincisi olduBuse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?