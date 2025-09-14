Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
TCDDde çalışırken okul okumak


14 Eylül 2025 23:47
Herkese merhaba TCDDde vardiyalı memur statusunde bir ilçede çalışıyorum. ilde ünv kazandım ve okumak istiyorum. İlle ilçe arası 30km, mesai saatinden önce veya sonra ünvde derse girmek için şeften izin(garnizon terk var dedi şef daha önce) almam gerekiyor mu?

İkinci sorum, vardıyada 4-12 vardiyasında başlamak istiyorum sizce bunu nasıl söyleyebilirim

