Sertifika programı

15 Eylül 2025 01:02
Hemşireyim ilçeden ile sertifikalı eğitim programına gideceğim 43 gün sürecek ama hafta sonlarını çıkardığımız zaman totalde 30 iş günü sürecekSorum şudur ki Benim sertifika eğitimi boyunca faturalandırabileceğim giderler nelerdir?

Mutemete sorduğum zaman bana ilçe ile il arasında dolmuş hatları olduğu için onu kullanman lazım taksi kullanılamaz dedi( ilçe ile il arası 20 km )

İlçeden ile dolmuş ile ilden hastaneye taksi ile gitmem mümkün müdür şayet mümkünse taksi faturasının yüzde kaçı ödenir ya da belirli bir kota mevcut mudur?

Ulaşım harici yararlanabileceğim haklar nelerdir ?yemek barınma vs.

