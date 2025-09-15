Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Saglik bakanlığından Milli savunma bakanlığına mahkeme karariyla geçiş


15 Eylül 2025 01:26
Saglik bakanlığından Milli savunma bakanlığına mahkeme karariyla geçiş

2019 da subaylık sınavları ile alakalı msb yi davaya verdim. Şu anda sağlık bakanlığında memurum. Olası bir msb deki davayı kazanmam ihtimalinde sağlık bakanlığındaki memuriyetim ile Msb subaylığa nasıl bir geçiş yapabilirim ? Memuriyet haklarımi nasil koruyabilirim ? Örneğin sağlık bakanlığından istifa edersem msb subaylık asamalarinda bir sağlık muaynesinde yapılacak olumsuz bir sonuç çıktığında subayliktanda olup memuriyet haklarımi kaybetmem yüksek ihtimal. Ben bu durumlar olmamasi icin önerilerinize ihtiyacım var saygılar herkese

Çok Yazılan Konular

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimEylül enflasyon tahminiBu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Sınıf Değişikliği HakkındaToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırYeni işçi maaşı en düşük 75 binBelediye Memurları Buyrun ?İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Benim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?

Sözlük

güne bir söz bırak 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 kadın kadına takılmak 1 Adalet 1 film replikleri 1 şimdi onlar düşünsün 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1

Son Haberler

26,5 gün devamsızlık nedeniyle atılan akademisyen Danıştay'dan döndü15 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adamı tebrik etti12 Dev Adam Avrupa ikincisi olduBuse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?