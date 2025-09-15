KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Mahkeme kararıyla msb ye dönüş.


2019 da subaylık sınavları ile alakalı msb yi davaya verdim. Şu anda sağlık bakanlığında memurum. Olası bir msb deki davayı kazanmam ihtimalinde sağlık bakanlığındaki memuriyetim ile Msb subaylığa nasıl bir geçiş yapabilirim ? Memuriyet haklarımi nasil koruyabilirim ? Örneğin sağlık bakanlığından istifa edersem msb subaylık asamalarinda bir sağlık muaynesinde yapılacak olumsuz bir sonuç çıktığında subayliktanda olup memuriyet haklarımi kaybetmem yüksek ihtimal. Ben bu durumlar olmamasi icin önerilerinize ihtiyacım var saygılar herkese

