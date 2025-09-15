Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Benimde haberlere düşmeme çok az kaldı...



Kapalı
15 Eylül 2025 04:01
Benimde haberlere düşmeme çok az kaldı...

Yapamıyorum artık. Keşke kumardan ya da kriptodan batmış olsaydım ama evleneyim dedim kredi çektim ödeyemedim. Avukat ile protokol imzaladım taksitlerim bitti ama dosya kapama ücreti istiyorlar bu yüzden kredi falan da imkansız. Senetle kredi baktım bulamadım kimsemiz yok her yere yazdım kimse dönmedi. sosyal medya da iyilik meleği gibi görünen herkese de yazdım sonuç sıfır. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Ben yapamadım arkadaşlar umarım siz yaparsınız...


brkntyy
Kapalı
15 Eylül 2025 04:03

birazdan bu yazımıda kaldırırılar zaten siteden. sizinde canınız sağolsun :)

