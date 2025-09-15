Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

KAMU İŞÇİSİ TEMİZLİK PERSONELİNİN MAAŞI ŞUBE MÜDÜRÜNDEN FAZLA YATTI... REZİLLİĞE BAK


15 Eylül 2025 10:12
KAMU İŞÇİSİ TEMİZLİK PERSONELİNİN MAAŞI ŞUBE MÜDÜRÜNDEN FAZLA YATTI... REZİLLİĞE BAK

BUGÜN BİR KAMU İŞÇİSİ MAAŞI POLİSTEN HEMŞİREDEN MÜDÜRDEN FAKÜLTE SEKRETERİNDEN SAYMANDAN DAHA FAZLA HEPİNİZ ESERİNİZLE GURUR DUYUN.


pekgozenes
Aday Memur
15 Eylül 2025 10:40

Sarı sendikalara üye olan memurlar utansın..


mratanamayan
Memur
15 Eylül 2025 10:48

az bile


karagülle
Daire Başkanı
15 Eylül 2025 11:38

İyi oluyor. Koyun olursan böyle, kurt olursan başka türlü olurdu.


EGE36man
Aday Memur
15 Eylül 2025 11:42

bunlar yuzunden dınden cıktım ne dıyebılırım kı

