mb katılımcılar anketine göre eylül ayı enflasyonu 2,04 çıkmış


15 Eylül 2025 10:38
mb katılımcılar anketine göre eylül ayı enflasyonu 2,04 çıkmış

MB Katilimcilari anketine göre enf eylül ayi i̇ci̇n 2,04 cikmis si̇z bunun üstündemi̇ bi̇r oran bekliyorsunuz yoksa 2,04 altindami?

Son5yil
Şef
15 Eylül 2025 10:46

TÜİK bunun yarısını çıkarabilir, güveniyoruz TÜİK'e...!!!


prm.mamy
Aday Memur
15 Eylül 2025 14:35

YARISINI NEDEN ACIKLASIN KI GERCİ ACIKLYADABLR DOGRU DİYON AMA BENCE YÜZDE 2 GELCEK GİBİ


debug
Müsteşar Yardımcısı
15 Eylül 2025 16:47

3 aylık beklentiler.

Eylül %2,04

Ekim %2,05

Kasım %1.57

Aralık da %1 civarı gelir. %17 civarı zam alırız.


insaatmuhendsi
Aday Memur
16 Eylül 2025 08:07

piyasa katılımcıları anketi geçen ay 1.7 açıkladı ağustos ayı beklentisi tüfeyi ancak 2,04 geldi. Bu ay 2,04 bekleniyor bakalım kaç gelecek. Genelde ito ve enag verileri arasında bir değer çıkıyor tüik enflasyonu. Tabii istisnai olarak haziran ve aralık enflasyonları hariç. Malum haziran ve aralık enflasyonları memur ve memur emeklisi maaş zammı oranlarında belirleyici olduğu için mümkün olduğunca düşük çıkmak zorunda onlara göre :))


mura_t_arslan
Şef
16 Eylül 2025 11:06

eylul enf orani bilemem ama elektrik-dogalgaz-akaryakit zamminin 28 araliktan sonra geleceginden eminim.


prm.mamy
Aday Memur
16 Eylül 2025 11:16

dogalgaz 1 temmuzda yuzde 24 zam yaptı zaten daha ne yapacak elektrikde yaptı mayısta akaryakıt


üçbuçukali
Müsteşar
16 Eylül 2025 13:02

Hırboo
Memur
18 Eylül 2025 02:36

prm.mamy
Aday Memur
18 Eylül 2025 08:36

ben hırboo denılen arka katılıyom sankı kısın yuksek cıkar gibi ama yüzde 17 zam gene az keske20alsk


debug
Müsteşar Yardımcısı
18 Eylül 2025 09:49

ben değil tcmb piyasa katılımcıları anket sonuçları bunlar. aralıkta enflasyon nadir durumlar dışında düşük çıkıyor.

prm.mamy
Aday Memur
18 Eylül 2025 11:07

daha acıklanmadı kı diger aylar


m.r_f
Daire Başkanı
18 Eylül 2025 11:26

