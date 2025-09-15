Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Küçük yaş anasınıfı kaynaştırma öğrencisi


15 Eylül 2025 11:40
Küçük yaş anasınıfı kaynaştırma öğrencisi

Küçükyaş grubunda kaynaştırma öğrencisi yönetmeliğe göre sınıfta kaç saat durabilir? Tüm gün durması zorunlu mu yoksa daha kısa mı kalması gerekiyor? Diğer öğrencilere zarar veren bir öğrenci ailesine erken teslim edilebilir mi? Bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Bakandan rotasyon açıklaması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerRefakatçi izni alma aşamaları neler?Rotasyon ne zaman gelecek?Hizmetin gereği soruşturmaFiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirmeOkul bahçesine araba park edilebilir mi?Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Çoklu yabancı dil modeli taşıma problemi

Sözlük

Adalet 1 günaydın sözlük 2 peluş oyuncak 1 film replikleri 1 kadın kadına takılmak 2 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 şimdi onlar düşünsün 1 güne bir söz bırak 1 tanrı 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2

Son Haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 64 bin 905'e çıktıTürkiye ve Kanada sürdürülebilir madencilik alanında protokol imzaladıTürk mutfak sektöründen 4 milyar liralık yatırım hamlesiProf. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını DeğiştirebilirYargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?