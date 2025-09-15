Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Küçükyaş anasınıfı kaynaştırma öğrencisi


15 Eylül 2025 11:40
Küçükyaş anasınıfı kaynaştırma öğrencisi

Küçükyaş grubunda kaynaştırma öğrencisi yönetmeliğe göre sınıfta kaç saat durabilir? Tüm gün durması zorunlu mu yoksa daha kısa mı kalması gerekiyor? Diğer öğrencilere zarar veren bir öğrenci ailesine erken teslim edilebilir mi? Bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

