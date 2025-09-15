Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
30 günlük heyet raporunda taban ödeme kesilir mi?


15 Eylül 2025 11:55
30 günlük heyet raporunda taban ödeme kesilir mi?

Merhaba 30 günlük heyet raporum var taban ödemem ve özel hizmet tazminatı tamamen kesilmiş hiç yatmadı bu normal mi?

