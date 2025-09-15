Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Üst öğrenim listesi bölümlere ayrılmış hali


15 Eylül 2025 15:05
Üst öğrenim listesi bölümlere ayrılmış hali

Merhaba arkadaşlar üst öğrenim bölümleri branşa göre ayrılmış sağlık bakanlığın listesi varmı

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıSağlık-Sen'den istifa yoksulluk sınırı!Tayin sonrası ayrılışÜnvan değişikliğiİller arası tayin sonrası başlamaSoru-cevap (özlük, tayin, izin vb.)Sağlık bakanlığı eğitim durumu tayiniTayin (İŞKUR)2025 Yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası

Sözlük

güne bir söz bırak 1 şimdi onlar düşünsün 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2 tanımlamak 1 kadın kadına takılmak 2 film replikleri 1 peluş oyuncak 1 günaydın sözlük 2 ilk iş 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1

Son Haberler

Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndüDün toprağa verilmişti: Şehidin adı bugün doğan oğlunda yaşayacakDolar günü düşüşle kapattıHer yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteğiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 919 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?