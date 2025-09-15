Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

YDKYA Avukatlı savunma


15 Eylül 2025 15:36
YDKYA Avukatlı savunma

avukatim araciligiyla dilekce yaziyorumda avukata vekalet zorunlulugu varmi kurulda baro pulu vs gerekiyormu

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarBölge idare mahkemesinin yeterli şüphe ile soruşturma izni verdiği olaya savcı KYOK verebilir miHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıYargıtay'da dosyası olanlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

Sözlük

film replikleri 1 ilk iş 1 peluş oyuncak 1 kadın kadına takılmak 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 tanrı 2 şimdi onlar düşünsün 1 güne bir söz bırak 1 tanımlamak 1

Son Haberler

Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndüDün toprağa verilmişti: Şehidin adı bugün doğan oğlunda yaşayacakDolar günü düşüşle kapattıHer yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteğiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 919 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?