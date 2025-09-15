Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Fazla mesai ücreti ne zaman ödenir?


15 Eylül 2025 17:30
Fazla mesai ücreti ne zaman ödenir?

Ağustos ayindan yaptigim fazla mesai ücreti ne zaman ödenir

Teşvik ödemesi her ay mı ödenir ?

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıSağlık-Sen'den istifa yoksulluk sınırı!Tayin sonrası ayrılışÜnvan değişikliğiİller arası tayin sonrası başlamaSoru-cevap (özlük, tayin, izin vb.)Sağlık bakanlığı eğitim durumu tayiniTayin (İŞKUR)2025 Yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası

Sözlük

tanımlamak 1 şimdi onlar düşünsün 1 peluş oyuncak 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2 tanrı 2 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 güne bir söz bırak 1 günaydın sözlük 2 film replikleri 1 kadın kadına takılmak 2

Son Haberler

Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bittiAvrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'ye döndüDün toprağa verilmişti: Şehidin adı bugün doğan oğlunda yaşayacakDolar günü düşüşle kapattıHer yaşa Açıköğretim: 60 yaş üstüne eğitim desteği

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?