Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Hizmet birleştirme aday memur


15 Eylül 2025 18:35
Hizmet birleştirme aday memur

Merhabalar.

Şuan bir belediye de sözleşmeli mühendis olarak çalışıyorum. 31 aralıkta memuriyete geçmeye hak kazanacağım. 3 yıllık sözleşmeli dönemim bitiyor. Aday memur olacağım. 1 ay içinde başvuru yapmam gerektiğini biliyorum.

Benim sorum hizmet birleştirme ; yurtdışında 5 yıl civarı çalışmam var. Davetiye ile gittim. Türkiye de prim yatmadı doğal olarak. Sahipleri türk ama firmalar Rusya'da kurulmuş . Ayriyeten yurtiçinde mühendis olarak 3200 gün gibi primim

var . 3 ayda bağkur primim var.

Hizmet birleştirme için aday memur olduğum zaman mı kuruma başvuru yapmam lazım.

Yurtdışı çalışma süremi ispatlamak için hangi evrakları sunmam lazım .

Teşekkür ederim şimdiden .

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden kadroya geçiş hk.4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma

Sözlük

ilk iş 1 tanımlamak 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 şimdi onlar düşünsün 1 film replikleri 1 kadın kadına takılmak 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2 peluş oyuncak 1 Adalet 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indiOsmaniye'de iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulunduAkran şiddeti iddiası: 9. sınıf öğrencisinin ayağı kırıldıHaydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni durağı olacakErdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?