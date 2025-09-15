Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Müdür koplacisiyla izin konusunda atıştık ekipten iznimi sebepsiz yere 1 defa reddetti fakat manuel izinlerde bana yersiz iftiralarda bulundu daha önce kendisinin kanunsuz kararlarını sikayetimden dolayı benimle kişisel husumeti var bu durum psikolojimi etkiledi aldığım izinde ithamlarından dolayı uyuyamadım stresse bagli mide ve baş dönmesi için ilaçlar kullandım fakat sicilim bozulmamasi adina psikiyatriye gitmedim bu kurumdan kurtulduğumda bu haysiyetten nasibini alamamış kişiye dava açsam kazanma şansım nedir? Mümkünse şahitsiz


Kazanma şansın çok düşük bu ülkede adalet yok en iyisi görev yerini değiştirmeye çabalaman..

