Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

İstifa Sonrası geri dönüş


15 Eylül 2025 20:56
İstifa Sonrası geri dönüş

Merhabalar ben kadrolu şekilde hemşirelik yapıyordum istifa ettim usulüne uygun olmayacak şekilde 1 yıl sonra dönebileceğimi biliyorum asıl sorum şu senede kaç kez geri dönüşkurası yapılıyor genel olarak.

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıSağlık-Sen'den istifa yoksulluk sınırı!Tayin sonrası ayrılışÜnvan değişikliğiİller arası tayin sonrası başlamaMobbingSağlık bakanlığı eğitim durumu tayiniTayin (İŞKUR)2025 Yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası2025 Ünvan değişikliği TDS

Sözlük

tanımlamak 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2 ilk iş 1 şimdi onlar düşünsün 1 peluş oyuncak 1 kadın kadına takılmak 2 film replikleri 1 günaydın sözlük 2 güne bir söz bırak 1 Adalet 1

Son Haberler

Otopark kulübesinde 15 yaşındaki kıza cinsel istismara 12 yıl hapis72 binden fazla motokurye kayıt altına alındıGenç öğretmenler mevsimlik tarım işçisi öğrenciler için çalışma kitabı yazdıKadıköy'de 8 saatlik su kesintisiTHY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?