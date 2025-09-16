Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Takvimi beklemeden dilekçe ile eşimin yanına görevlendirme isteyebilir miyim?


16 Eylül 2025 00:23
merhaba, eşim asker. 2 ay sonra MEB'de 3. yılım doluyor. Yarıyıl atama takvimini beklemeden 3. yılımı doldurduğumda eşimin bulunduğu ile görevlendirme için dilekçe yazabilir miyim?

