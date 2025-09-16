Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
3+1 sözleşmeli memurun adaylık süreci


Merhaba bu soruyu editörler cevaplarsa çok sevinirim. Aralık 2022 den beri sözleşmeli personelim sınav ile kariyer kapısından atandım. 2025 aralıktan sonra kadro geçerim. Bizim kurumda yükselme sınavları yapılacak 2026 da ama bizlere siz giremezsiniz aday memursunuz diyorlar. Memurlar.netin https://www.memurlar.net/haber/1096738/aday-memur-olmadan-dogrudan-asli-memurluga-atanan-dort-grup.html

Bu haberinde ise aday memurluk olmayacağı sadece tayin hakkı olmadığı yazıyor. Bu konu hakkında ilgili makamlara sunabileceğim bir kanun ve karar var mı? Çünkü işlerine nasıl geliyorsa o şekilde kabul etmek istiyorlar

