üniversiteler rahat mı

Öncelikle iki farklı üniversitede toplamda 10 yıldan fazla görev yapmış biri olarak (ikincisinde hala görev yapıyorum) üniversitelerde sosyal imkandan kastınız ne bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Üniversitede sadece maaş alırsınız. Ek bir ödeme vs bulunmuyor idari personel için konuşuyorum akademikleri çok bilmiyorum. Çalışma şartları diğer kurumlara göre rahat hatta bazı birimler aşırı rahat olabiliyor. İşinizi yapıp geçtikten sonra pek karışılmaz. Özellikle teknik personeller için daha iyi. Resmiyet kısmı çalışılan birime göre değişir. Örneğin rektörlük ve bağlı birimleri yönetim tarafı olduğu için daha resmidir ve daha düzenlidir ancak diğer birimler daha rahat olur genelde. Kılık kıyafete absürt olmadığı sürece karışılmaz. En azından benim iki çalıştığım üniversite bu şekilde.