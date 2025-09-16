üniversiteler rahat mı

Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
16 Eylül 2025 08:29
Arkadaşlar şuan bir kitte memurum. üniversite geçmeyi düşünüyorum.Puanım da yüksek başka yerleri de yazabilirim belki. Maaşım da düşecek tabi ama burada hiç rahat değilim. Çok yıprandım, aradığım şey huzur. Çakılı kadro olması ve maaş konularını es geçersek sizce üniversite çalışma şartları nasıl? Sosyal imkanların hepsinden faydalanabiliyor muyuz? iş yükü nasıldır. Memurlara çok karışılıyor mu? Bazı memurların vatandaşla işi olmaz mesela. kendi İşini yapıp hallettikten sonra karışılır mı? yani çok resmiyet var mı? Bir de şeyi merak ediyorum. Görevde yükseltmeyle kendi mesleğimize geçtikten sonra eski işini yapmaya devam edebilenler var mı? Nasıl işliyor. Şimdiden teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Eylül 2025 08:42

Öncelikle iki farklı üniversitede toplamda 10 yıldan fazla görev yapmış biri olarak (ikincisinde hala görev yapıyorum) üniversitelerde sosyal imkandan kastınız ne bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Üniversitede sadece maaş alırsınız. Ek bir ödeme vs bulunmuyor idari personel için konuşuyorum akademikleri çok bilmiyorum. Çalışma şartları diğer kurumlara göre rahat hatta bazı birimler aşırı rahat olabiliyor. İşinizi yapıp geçtikten sonra pek karışılmaz. Özellikle teknik personeller için daha iyi. Resmiyet kısmı çalışılan birime göre değişir. Örneğin rektörlük ve bağlı birimleri yönetim tarafı olduğu için daha resmidir ve daha düzenlidir ancak diğer birimler daha rahat olur genelde. Kılık kıyafete absürt olmadığı sürece karışılmaz. En azından benim iki çalıştığım üniversite bu şekilde.

