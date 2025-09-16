Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Kredi borcu Jamyo'ya engel mi


16 Eylül 2025 09:45
Merhaba ben jamyo (jandarma astsubaylık) kazandım. Yaklaşık 100 bin lira kredi borcum var ancak düzenli ödüyorum. Yönetmenliğe göre aşırı borçlanma yasakmış bana sıkıntı olur mu

