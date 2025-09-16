Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?


16 Eylül 2025 09:46
Haftalık 15 saat ders alan norm fazlası olur mu?

Merhabalar okulumda yeterli öğretmen bulunduğu takdirde doğumdan sonra 1 yıl 15 saat derse girmek istesem benim için sorun olur mu? norm fazlası olur muyum ?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
16 Eylül 2025 12:28

Norm kişilere göre değil, okuldaki toplam ders sayısının kişi sayısına bölümüyle belirleniyor. Bu sebepten norm fazlası olmazsınız.

Normalde siz 15, diğer öğretmen 25 saat derse girdiğinde kamu zararı oluşmaz, süt izni gibi mazeretler de dikkate alındığında müdürünüz isterse yapabilir.


kelebekkız45
16 Eylül 2025 12:29
Çok teşekkür ederim
Sevdim-Seni, 2 saat önce

Norm kişilere göre değil, okuldaki toplam ders sayısının kişi sayısına bölümüyle belirleniyor. Bu sebepten norm fazlası olmazsınız.

Normalde siz 15, diğer öğretmen 25 saat derse girdiğinde kamu zararı oluşmaz, süt izni gibi mazeretler de dikkate alındığında müdürünüz isterse yapabilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bakandan rotasyon açıklaması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiRotasyon ne zaman gelecek?Fiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirmeOkul bahçesine araba park edilebilir mi?Hizmetin gereği soruşturmaEğitim öğretim ödeneği yatan illerHangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Ceza ile yer değişikliğinde yeniden yer değiştirmek için çalışma süresiEk dersler ne kadar oldu? (2025/2)

Sözlük

yazmak için gereken şartlar 1 tanımlamak 1 ilk iş 1 peluş oyuncak 1 günaydın sözlük 2 PARADİPLOMASİ 1 kadın kadına takılmak 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 tanrı 2 mutsuzluk 1

Son Haberler

Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe cezaResimli Türk Abideleri eseri tanıtıldıEngelli çocuğu olan kadın memurun izlemesi gereken yolGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli olduOkul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?