Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Haftalık 15 saat ders


16 Eylül 2025 09:46
Haftalık 15 saat ders
Merhabalar okulumda yeterli öğretmen bulunduğu takdirde doğumdan sonra 1 yıl 15 saat derse girmek istesem benim için sorun olur mu? norm fazlası olur muyum ?

Çok Yazılan Konular

Bakandan rotasyon açıklaması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiRotasyon ne zaman gelecek?Fiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirmeOkul bahçesine araba park edilebilir mi?Hizmetin gereği soruşturmaEğitim öğretim ödeneği yatan illerHangi Durumda Norm Fazlası Olunur? Ceza ile yer değişikliğinde yeniden yer değiştirmek için çalışma süresiEk dersler ne kadar oldu? (2025/2)

Sözlük

tanrı 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 2 günaydın sözlük 2 tanımlamak 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 şimdi onlar düşünsün 1 Adalet 1 ilk iş 1 film replikleri 1 kadın kadına takılmak 2

Son Haberler

Kocasının arabasına benzettiği araçtan kadın inince saldırdı.. Otomobil kapısı silah sayıldıBayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Adliyeye sevk edildilerİstanbul'da toplu taşımaya zam: Bazı ulaşım araçları muaf tutuldu! İşte o hatlar'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacakElazığ'da minibüs ile otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?