Destek personeli ünvan değişikliği


16 Eylül 2025 10:05
Destek personeli ünvan değişikliği

gsb destek personeli olarak ortaöğretim kpss puanı ile atandım aöf de yarım dönemim kaldışubat gibi bitecek,bittiği zaman kuruma ilettiğimde ünvan değişikli yada görevde yükselme gibi sınavlara girme hakkım olurmu,konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi

