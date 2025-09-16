Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

AFAD GYS Sınav Duyurusu Yapıldı.


16 Eylül 2025 11:38
AFAD GYS Sınav Duyurusu Yapıldı.

20 Aralıkta sınav yapılacak. data ve gysakademi sınav konularını açmış. Sınav konularında değişiklik olur mu? Ayrıca whatspp grubu var mı?

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı PromosyonMalmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığına kurumlar arası geçişMSB' de memur olmakTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımı

Sözlük

ilk iş 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 mutsuzluk 1 günaydın sözlük 2 tanrı 2 tanımlamak 1 peluş oyuncak 1 yazmak için gereken şartlar 1 güne bir söz bırak 1 şimdi onlar düşünsün 1

Son Haberler

Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli olduKİT'lerin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacakUlaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildiYDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladıAnkara merkezli 'C31K' platformu soruşturmasında 10 tutuklama

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?