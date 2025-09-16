Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
aday memurken geçici görevlendirme


16 Eylül 2025 12:28
aday memurken geçici görevlendirme
merhabalar ben bir Büyükşehir belediyesinde aday memur mühendisim. aday memurken geçici görevlendirme ile başka bir şehirdeki belediyeye geçici görevle gidebilir miyim. sadece belediye değil başka devlet kurumlarıda olabilir kaymakamlık valilik çevre şehircilik il müdürlükleri vs . bu konuda bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim . teşekkürler

m.r_f
Daire Başkanı
16 Eylül 2025 13:02

Adaylıkla geçici görevlendirme arasında bir bağlantı olduğunu düşünmüyorum. Amirlerin onayladığı sürece aynı kurumda başka bir yere veya başka bir kuruma görevlendirilebilirsin elbette. İlçe içinde kaymakam, ilçeler arası Vali, iller arası da Bakanlık oluru gerekiyor sanırım.

Toplam 1 mesaj

