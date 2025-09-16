merhabalar ben bir Büyükşehir belediyesinde aday memur mühendisim. aday memurken geçici görevlendirme ile başka bir şehirdeki belediyeye geçici görevle gidebilir miyim. sadece belediye değil başka devlet kurumlarıda olabilir kaymakamlık valilik çevre şehircilik il müdürlükleri vs . bu konuda bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim . teşekkürler

merhabalar ben bir Büyükşehir belediyesinde aday memur mühendisim. aday memurken geçici görevlendirme ile başka bir şehirdeki belediyeye geçici görevle gidebilir miyim. sadece belediye değil başka devlet kurumlarıda olabilir kaymakamlık valilik çevre şehircilik il müdürlükleri vs . bu konuda bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim . teşekkürler