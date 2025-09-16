Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

İstifa


16 Eylül 2025 12:52
İstifa

Şuan ki çalıştığım işten pek memnun değilim. Önümüzdeki kpsseye hazırlanıp başka ünvan ve kadroya geçmek istiyorum. Ancak sanırım bunun için 1 yıllık bekleme süresi varmış. Bu süre işten ayrıldıktan sonra mı oluyor yoksa genel geçer bir tarihi mi var? Birde ben meslek lisesi mezunuyum. Adalet, zabıt katibi alımında bu bir senelik cezayı yine beklermiyim yoksa mesleki kadroyu sağladığım için beklemezmiyim teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma4B Destek personeli 4B Zabıt katipliğine geçebilir mi ?Sözleşmeliden Sözleşmeliye...4/B destek personeli maası?Sözleşmeliden kadroya geçiş hk.

Sözlük

şimdi onlar düşünsün 1 mutsuzluk 1 ilk iş 1 yazmak için gereken şartlar 1 peluş oyuncak 1 günaydın sözlük 2 tanrı 2 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 tanımlamak 1 kadın kadına takılmak 1

Son Haberler

Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe cezaResimli Türk Abideleri eseri tanıtıldıEngelli çocuğu olan kadın memurun izlemesi gereken yolGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli olduOkul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?