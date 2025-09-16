Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4B sözleşmeli personel geçici görevlendirme


16 Eylül 2025 13:02
4B sözleşmeli personel geçici görevlendirme

Merhaba,

4b 3+1 personel Merkez teşkilatı dışında hangi şartlarda başka şehirde kendi kurumuna bağlı birimlerde geçici görevlendirme alabilirmi.

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli büro personelinden 4b sözleşmeli mühendisliğe geçişte zorluk çıkarma4B Destek personeli 4B Zabıt katipliğine geçebilir mi ?Sözleşmeliden Sözleşmeliye...4/B destek personeli maası?Sözleşmeliden kadroya geçiş hk.

Sözlük

günaydın sözlük 2 şimdi onlar düşünsün 1 tanrı 2 yazmak için gereken şartlar 1 peluş oyuncak 1 PARADİPLOMASİ 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 ilk iş 1 mutsuzluk 1 tanımlamak 1

Son Haberler

Kayseri'de zimmetine 1 milyon lira geçiren katibe cezaResimli Türk Abideleri eseri tanıtıldıEngelli çocuğu olan kadın memurun izlemesi gereken yolGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının hakemi belli olduOkul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?